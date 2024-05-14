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Жизнь

Новая волна геомагнитных бурь надвигается на Землю. К чему это приведет

Вероятность повторения магнитного шторма экстремального уровня близится к нулю, но геоудары высокого класса будут атаковать Землю еще некоторое время, сообщает gorsite.ru.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Так, 14 мая, с 00:00 до 12:00 магнитное поле Земли будет возмущенным. Сила его колебаний составит 4 балла.

Во второй половине ожидают кратковременный геомагнитный всплеск мощностью в 5 баллов. Он продлится до 16:00.

К вечеру магнитосфера Земли успокоится, снизив волнения до 2-3 баллов.

Активность Солнца сохраняется на умеренно высоком уровне, но возможность повторения столь же экстремальных сценариев обозримом будущем исключена.

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