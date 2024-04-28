Во время праздников в Барнауле перекроют несколько улиц. Адреса

В связи с проведением праздничных и спортивных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в Барнауле 1 мая будет ограничено движение транспорта на нескольких участках:
- с 18:00 до 23:00 будет закрыт правоповоротный съезд с Нового моста к площади им. В.Н. Баварина;
- с 18:00 до 23:00 будет закрыт правоповоротный съезд с дороги от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади им. В.Н. Баварина;
- с 09:00 до 15:00 будет перекрыта чётная проезжая часть проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя, а также нечётная проезжая часть от проспекта Строителей до улицы Короленко;
- с 18:00 до 23:00 будет перекрыто движение по чётной и нечётной проезжим частям проспекта Ленина от улицы Ползунова до площади им. В.Н. Баварина;
- с 18:00 до 23:00 будет закрыта автомобильная дорога от улицы Максима Горького до площади им. В.Н. Баварина.
Схему движения автобус можно посмотреть тут.
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