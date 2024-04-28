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Жизнь

Во время праздников в Барнауле перекроют несколько улиц. Адреса

В среду, 1 мая, в Барнауле будут действовать ограничения движения, а также автобусы изменят свой маршрут. Об этом сообщает Администрация города.

Шествие коммунистов. 1 мая 2012 год, Барнаул.
Шествие коммунистов. 1 мая 2012 год, Барнаул.
Анна Зайкова

В связи с проведением праздничных и спортивных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в Барнауле 1 мая будет ограничено движение транспорта на нескольких участках:

  • с 18:00 до 23:00 будет закрыт правоповоротный съезд с Нового моста к площади им. В.Н. Баварина;
  • с 18:00 до 23:00 будет закрыт правоповоротный съезд с дороги от улицы Мамонтова к Новому мосту, к площади им. В.Н. Баварина;
  • с 09:00 до 15:00 будет перекрыта чётная проезжая часть проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя, а также нечётная проезжая часть от проспекта Строителей до улицы Короленко;
  • с 18:00 до 23:00 будет перекрыто движение по чётной и нечётной проезжим частям проспекта Ленина от улицы Ползунова до площади им. В.Н. Баварина;
  • с 18:00 до 23:00 будет закрыта автомобильная дорога от улицы Максима Горького до площади им. В.Н. Баварина.

Схему движения автобус можно посмотреть тут.

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