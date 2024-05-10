ЧП на Мойке: автобус с пассажирами вылетел с моста в реку. Что известно к этому часу

Автобус упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".

Три человека скончались после падения пассажирского автобуса. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти, проводятся реанимационные мероприятия.

Рахматшох Курбонов, который был за рулем упавшего в реку Мойку автобуса, выбрался из него первым и не помог запертым в транспорте пассажирам, пишет «Регнум» со ссылкой на очевидцев.

44-летний водитель не предпринял никаких попыток спасти людей.

Водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.

По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.

На месте аварии работают экстренные службы. Пассажиров достают из воды.

Пострадавшим оказывают оперативную помощь.

Возбуждены два уголовных дела.

Ранее водолазы рассказали подробности о найденной на дне реки машине с участниками СВО.

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