Перераспределение налогового бремени на граждан: что ожидать от "нового-старого" главы кабмина

Фракция партии "Единая Россия" поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Также кандидатуру Мишустина на должность премьера России поддержали фракции ЛДПР, "Справедливая Россия - За Правду!" и "Новые люди". Фракция КПРФ воздержалась от голосования по его кандидатуре на этот пост, сообщает "Интерфакс".

Госдума впервые за всю историю современной России формирует состав правительства — утверждает его председателя, заместителей, федеральных министров, указывает Lenta.ru.

Что известно о премьере

Михаил Мишустин, возглавил правительство в январе 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Медведева. До этого занимал пост главы Федеральной налоговой службы.

Постоянный член Совета безопасности РФ (с 16 января 2020 года).

Заместитель председателя Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (с февраля 2020 года), председатель президиума совета, сообщает ТАСС.

Возглавляет Координационный совет при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов (с октября 2022 года).

Награжден орденами Почета (2012), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2013) и благодарностью правительства РФ (2016).

Имеет ордена преподобного Серафима Саровского III степени (2019) и Даниила Московского I степени (2021) Русской православной церкви.

Автор монографии "Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России" (2005).

Антикризисная повестка

Повестка переформированного в 2020 году правительства сразу оказалась неожиданно антикризисной — из-за пандемии коронавируса, а затем из-за начала военной операции РФ на Украине и последовавших за ней санкций большинства развитых стран, пишет "Коммерсантъ".

Задачи

Ключевые задачи, которые стояли перед новым правительством,— выполнение программ социально-экономического развития и рост качества госуправления.

При всех ожиданиях резкой милитаризации экономики и перевода ее в 2022–2023 годах в мобилизационный режим этого не произошло. Правительство и в чрезвычайных условиях пандемии работало в основном в стандартных, а не чрезвычайных режимах.

Перспективы

В краткосрочной перспективе одной из ключевых задач правительства станут изменения в налоговых ставках, предполагающие перераспределение налогового бремени на граждан и бизнес с высокими доходами.

Ранее о распределении министерских портфелей сообщили СМИ.

Самое важное - в нашем Telegram-канале