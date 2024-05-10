О распределении министерских портфелей сообщили СМИ

Президент Владимир Путин 10 мая провел встречу с и.о. главы правительства Михаилом Мишустиным перед рассмотрением его кандидатуры в Госдуме. Президент выразил уверенность, что Дума поддержит его.
Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики, сообщили источники РБК. В числе кандидатов на пост должность главы Минэнерго губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Денис Мантуров покинет должность главы Минпромторга, сохранив пост вице-премьера. Он возглавлял ведомство 12 лет и сам говорил, что решение о совмещении может быть пересмотрено. Кандидатом на пост министра стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Кандидатура главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева рассматривается на пост вице-премьера в новом составе правительства.
Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера по социальным вопросам.
Пост сохранит и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
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