Сибиряк умер от инфаркта, который медики спутали с межреберной невралгией

В Новосибирской области 33-летний мужчина умер от сердечного приступа, который врачи, по словам вдовы, перепутали с межреберной невралгией, пишет "КП-Новосибирск".

Это случилось в январе.

У молодого мужчины заболело сердце. Супруги вызвали скорую. Но врачи приехали только через два часа. Медики сделали электрокардиограмму. Она оказалась в порядке.

Женщина-фельдшер предложила переделать ЭКГ, но врач, который был с ней, сказал, что делать этого не нужно, так как по первому исследованию видно, что все хорошо. И поставили диагноз — межреберная невралгия.

Через день супруги сходили в поликлинику. Там мужчину осмотрела терапевт. Она подтвердила диагноз, который поставили медики скорой помощи.

И назначила лекарства: витамины, обезболивающие. Супруги купили все препараты, начали лечение. Вечером мужчине стало хуже. Симптомы были те же — боль в груди, колики в руках.

На следующий день мужчине стало еще хуже. Супруги сами на автомобиле добрались до близлежащей больницы. Он потерял сознание уже возле учреждения. Его доставили в реанимацию.

Врачи опросили супругу о том, что произошло с мужем, узнали все симптомы. Она рассказала, что на днях ему вызывали скорую, а также о том, какое лечение ему назначили.

Спустя 2,5 часа к женщине вышел реаниматолог и сказал, что мужчину спасти не удалось.

В справке о смерти, которую выдали жене после трагедии говорится, что причина смерти молодого мужчины неизвестна.

Однако согласно судебно-медицинскому диагнозу, 33-летний мужчина скончался от острой коронарной смерти. Эксперты выявили гистологические признаки нарушения коронарного кровообращения — сосуды миокарда неравномерно расширены, полнокровны.

Коронарная смерть простыми словами — инфаркт.

Также в экспертизе говорится — у мужчины произошел отек легких, а также отек мозга.

Вдова пока не обращалась в судебные инстанции. Но решила придать эту историю огласке.

Ранее сибиряк лишился половины ноги из-за врачебной ошибки. Мужчина из Новосибирска отсудил у больницы более 2,5 млн рублей после ампутации голени.

Врач заявили, что подколенную артерию закупорил тромб, поэтому начался некроз мышц голени.

Сибиряку сделали операцию по удалению тромба и части некроза. Мужчина провел в больнице два месяца. За это время ему сделали еще две операции, однако правую голень спасти смогли. Из-за некроза тканей ее ампутировали.

Страховая компания провела экспертизу и выявила нарушения. Во-первых, врач поликлиники не увидел в сильном отеке ноги тяжелый диагноз и напрасно отказал в госпитализации.

Пациент не чувствовал голени четыре дня. В это время на ней отмирала кожа. Эксперты добавили, что все необходимые обследования мужчине сделали слишком поздно.

Пострадавший заявил иск к больницам на пять млн рублей, через 10 месяцев суд встал на его сторону.

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