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Политика

Звукорежиссера телеканала накажут за накладку со скороговоркой во время эфира с парада

Звукорежиссеру телеканала «Москва 24» грозит штраф за накладку в прямом эфире, которая произошла во время трансляции парада Победы, сообщает РИА Новости.

Телеведущая во время ожидания включения в эфир разминала речевой аппарат скороговоркой про про «хардбасс» и «спортивки "Адидас"», а ее микрофон оказался включен.

В это время телеканал показывал кадры с проезжавшими колоннами военной техники, которая была продемонстрирована на параде, указывает Lenta.ru.

Штраф может получить звукорежиссер, который отвечал за вывод звука с микрофона в эфир.

Ранее в нескольких регионах России взломали телеканалы.

В Крыму взломали одну из платформ для трансляции телеканалов. Также взломали трансляцию IPTV «Уфанета» в Башкирии во время парада Победы.

Еще один регион России, столкнувшийся с хакерскими атаками, — Оренбургская область.

Жители Омской и Иркутской областей также пожаловались на взлом трансляции парада Победы через Smart TV.

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