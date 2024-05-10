Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства РФ", — говорится в тексте документа.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, указывает "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что ожидать от "нового-старого" главы кабмина. Госдума впервые за всю историю современной России формирует состав правительства — утверждает его председателя, заместителей, федеральных министров.
Перспективы
В краткосрочной перспективе одной из ключевых задач правительства станут изменения в налоговых ставках, предполагающие перераспределение налогового бремени на граждан и бизнес с высокими доходами.
Ранее о распределении министерских портфелей сообщили СМИ.
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