Супер мощный и модный мотоцикл продают в Барнауле за 173 тыс. рублей.

Fireguard Travel отличается туристическим исполнением.

В базовой версии обычного Fireguard 250 установлена более агрессивная резина, для грунтовых дорог и она менее подходит для езды по асфальту.

Стоит обратить внимание на то, что версия Travel в комплекте имеет подрамники, на которые можно установить багажные кофры - как специальные багажные кофры для этого мотоцикла, так и любые другие кофры, представленные на рынке, для увеличения багажных мест на мотоцикле.

С основной версией мотоцикла версию Travel роднит его внешний вид, в нем установлен такой же двигатель и подвески, но стоит обратить внимание, что пластик имеет отличия по сравнению с базовой версией, в пластике имеются встроенные повторители поворотов. Обновленный внешний вид позволяет выглядеть версии Travel более выигрышно, по сравнению с базовой версией мотоцикла Fireguard 250, которая является более внедорожной.

В данном мотоцикле установлены колеса на дисках 19/17 дюймов, также в базе установлена более универсальная резина с рисунком типа "елочка" для уверенного перемещения на ровных дорогах.

Ранее сообщалось, что мощный автомобиль для большой семьи продают в Сибири за 14,5 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале