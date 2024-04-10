12 апреля
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Автоновости

Снегоболотоход «Петрович» продают в Сибири за 3,8 млн рублей

В Красноярске продают снегоболотоход за 3,8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Снегоболотоход Петрович продают в Сибири за 3,8 млн рублей.
Снегоболотоход Петрович продают в Сибири за 3,8 млн рублей.
"Авито"

Вездеход именуются моделью "Петрович 354".

Болотоход — разновидность вездехода, способная передвигаться по грунтам с очень низкой несущей способностью, в частности по болотам. Отличается низким удельным давлением на грунт. Чаще всего имеют гусеничный или пневмокатковый движитель.

Однако новому владельцу повезет, и он получит два в одном. И по болотам, и по снегу.

Продавец признается, что хочет погасить ипотеку за счет продажи. А реальному покупателю обещает хороший торг.

Отмечается, что в салон может с легкостью поместиться до десяти человек.

У снегоболотохода дизельный двигатель и 100 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за квадроцикл продают в Сибири за 1,6 млн рублей.

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