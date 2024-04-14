Верного друга продают в Барнауле за 390 тыс. рублей. Речь о мотоцикле

Avantis enduro продают в Барнауле за 390 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Верного друга продают в Барнауле за 390 тыс. рублей.

"Продаю верного друга и отличный снаряд", — так о мотоцикле отзывает продавец.

Отмечается, что в мотоцикл вложено больше 50 тыс. рублей:

Фара avt светит как прожектор;

Защита картера hard glide;

Защита радиаторов arma;

Шкурка viper mx очень цепкая, при этом позволяет легко спрыгнуть с мотоцикла при необходимости.

Также продавец подчеркнул небольшой пробег.

Ранее стало известно, что за автомобиль с огромным экраном внутри салона продают в Сибири за 8 млн рублей.

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