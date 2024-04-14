Верного друга продают в Барнауле за 390 тыс. рублей. Речь о мотоцикле

"Продаю верного друга и отличный снаряд", — так о мотоцикле отзывает продавец.
Отмечается, что в мотоцикл вложено больше 50 тыс. рублей:
- Фара avt светит как прожектор;
- Защита картера hard glide;
- Защита радиаторов arma;
- Шкурка viper mx очень цепкая, при этом позволяет легко спрыгнуть с мотоцикла при необходимости.
Также продавец подчеркнул небольшой пробег.
Ранее стало известно, что за автомобиль с огромным экраном внутри салона продают в Сибири за 8 млн рублей.
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