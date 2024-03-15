Radar 2023 года выпуска продают в Красноярске за 4,4 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за самый популярный электрический пикап продают в Сибири за 4,4 млн рублей.

По данным Geely, после выхода на рынок Radar RD6 стал самым популярным электрическим пикапом в Китае с долей рынка 53%. Выглядит впечатляюще, но всего в июне 2023 года было продано 1024 Radar RD6. Таким образом, спрос на этот вид транспортных средств в Китае все еще относительно низок.

Сборка этих автомобилей происходит на заводе Zibo Smart Factory в провинции Шаньдун.

Пикап RD6, как и большинство электромобилей Geely, основан на платформе SEA. Это пятиместный автомобиль с размерами 5260 х 1900 х 1830 мм и колесной базой 3120 мм. По габаритам он очень близок к Toyota Hilux. Geely утверждает, что за дизайн RD6 отвечал британский дизайнерский центр компании.

Отмечается, что в багажнике автомобиля есть сразу шесть розеток для подзарядки различных устройств.

Они могут выдавать до 2000 Вт мощности.

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