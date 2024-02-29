Что за малышку продают в Сибири за 400 тыс. рублей. Речь о машине

Smart Fortwo 2000 года выпуска продают в Омске за 400 тыс. рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за малышку продают в Сибири за 400 тыс. рублей.

Такая малышка — детище Mercedes и швейцарских часов Swatch.

При этом у автомобиля панорамная крыша, а салон не протертый в достойном состоянии.

«Не смотря на малый размер, места внутри предостаточно», — отметил продавец.

Несмотря на свой возраст, Smart Fortwo не выдает технических ошибок.

Также в машине заменены свечи, фильтры и масла.

У машины роботизированая коробка передач, бензиновый двигатель на 0,6 л и 55 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что самый быстрозаряжающийся электромобиль класса люкс продают в Сибири за 26 млн рублей.

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