Элегантность и мощь. Что за гибридный суперкар продают в Сибири за 36 млн рублей

McLaren Artura 2023 года выпуска продают в Красноярске за 36 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Не отставая от времени, британская марка выпустила свой второй гибридный суперкар — McLaren Artura.

Впечатляющее сочетание мощности с комфортом характеризуют этот «экологически разумный» автомобиль.

Artura идеально ведет себя на трассе и на прогулках по внутренней части побережья, но это не просто автомобиль на выходные.

Активная подвеска и качество сидений делают его ультра-комфортабельным спорткаром, отлично подходящим для ежедневного использования.

Шестицилиндровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 585 лошадиных сил с двойным турбонаддувом и электродвигатель мощностью 95 лошадиных сил составляют общую мощность 680 лошадиных сил этого McLaren Artura.

"Речь идет не просто о вождении, речь идет о том, чтобы управлять дорогой с непревзойденной элегантностью и мощью.", — отмечают пользователи.

Двери суперкара открываются "по-модному" — вверх. Салон лаконичен, тут нет ничего лишнего.

Ранее стало известно, что за Rolls-Royce продают в Сибири за 101 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале