Карпы и мастиф в пруду: корреспонденту altapress.ru посчастливилось увидеть всех обитателей Изумрудного парка. Фото и видео

Солнечные ванны принимали люди, расположившись на скамейках.

А тибетский мастиф Аджит решил искупнуться в пруду.

Восторженные людские взгляды на здоровяка — пляжный сезон еще не скоро. Ну, и конечно, радость от встречи с таким косматым псом.

Но в пруду плескался не только мастиф. Но и любимые горожанами карпы. Дети их называют золотыми рыбками и загадывают желания. И не только дети. Хорошо, что полюбившиеся барнаульцам рыбы перезимовали и теперь снова будут радовать всех.

Главное, им "правильный" корм давать.

Также в объектив "шрайбикуса" попала белка. Тоже одна из фишек парка.

Впереди — затяжные выходные. Наверняка в Изумрудном соберутся и дети, и взрослые. Как гласит слоган парка, это "место встречи хороших людей".

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