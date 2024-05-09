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Жизнь

Как возлагали цветы на Мемориал Славы в Барнауле — большой фоторепортаж altapress.ru

9 мая в 9:00 состоялась церемония возложения цветов на Мемориал Славы в Барнауле. Кадры начала празднования Дня Победы покажет altapress.ru.

Мемориал славы в Барнауле 9 мая.
Мемориал славы в Барнауле 9 мая.
Анна Зайкова

Память погибших в Великой Отечественной войне пришли почтить губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк и другие чиновники.

Почетный караул дал в честь героев войны оружейный залп.

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