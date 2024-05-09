Можно даже сесть за руль. Барнаульцы внимательно изучили ретроавтомобили на выставке военной техники

А красивые кадры колонны ретротехники, проезжавшей по городу в честь Дня Победы, можно увидеть здесь.
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После парада Победы самые любознательные жители Барнаула смогли посмотреть на проехавшую перед ними военную технику поближе. А самые маленькие даже захотели "порулить". Как выглядят ретроавтомобили не только снаружи, но и внутри — фоторепортаж altapress.ru для самых любознательных.
А красивые кадры колонны ретротехники, проезжавшей по городу в честь Дня Победы, можно увидеть здесь.
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