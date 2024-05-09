Можно даже сесть за руль. Барнаульцы внимательно изучили ретроавтомобили на выставке военной техники

После парада Победы самые любознательные жители Барнаула смогли посмотреть на проехавшую перед ними военную технику поближе. А самые маленькие даже захотели "порулить". Как выглядят ретроавтомобили не только снаружи, но и внутри — фоторепортаж altapress.ru для самых любознательных.