День Победы, раритетные машины и включение фонтанов. Что произошло в Алтайском крае 9 мая

- Прямая трансляция со Дня Победы в Барнауле. Корреспонденты altapress.ru гуляли по городу и делились праздничными снимками.
- В Барнауле заработали первые фонтаны.
- Altapress.ru запечатлел выставку ретроавтомобилей в Барнауле.
- Как войска Барнаульского гарнизона прошли по городу в День Победы, подглядели корреспонденты altapress.ru
- После парада Победы горожане смогли увидеть яркий и заряжающий концерт. Кадры со сцены покажет altapress.ru.
- Также барнаульцы рассмотрели военную технику и даже "порулили", а еще научились оказывать медицинскую помощь и собирать автомат.
- На Мемориал Славы горожане возложили цветы и почтили память героев Великой Отечественной войны.
- Несмотря на отмену "Бессмертного полка" и салютов, барнаульцы весь день гуляли по улицам города с портретами, флагами и цветами.
- И конечно же не обошлось без танцев. «Бал Победы» с музыкой 40-х и 50-х годов XX века прошел в Изумрудном парке.
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