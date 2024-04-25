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Жизнь

Барнаульский парк «Изумрудный» предлагает принять участие в необычном конкурсе

Ежегодная акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая и будет приурочена к Году семьи. В связи с этим парк «Изумрудный» предлагает барнаульцам поучаствовать в необычном конкурсе.

Барнаульцы отдыхают в парке "Изумрудный".
Барнаульцы отдыхают в парке "Изумрудный".
Дарья Беркетова

Для участия в конкурсе нужно прислать фото сделанное до 2014 года в парке и приложить краткую историю (дата съемки, кто на фото и небольшое описание, по какому поводу сделан снимок (свадьба, день рождения, свидание и т.д.)).

Администрация парка выберет самые романтические и необычные снимки. Эти фотографии войдут в виртуальную галерею парка «Изумрудный».

18 мая победитель получит профессиональную фотосессию в парке, а три лучших снимка оживут благодаря артистам. Лучшие воспоминания превратятся в живые мини-спектакли, которые станут настоящими музейными экспонатами под открытым небом.

Фото и рассказы принимаются до 5 мая. Присылайте их нужно в сообщения сообщества в ВК.

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