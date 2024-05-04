В барнаульских парках начали работы по благоустройству

В двух барнаульских парках начались подготовительные работы по благоустройству. Об этом сообщает администрация города.

В Барнауле, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», начали работы по созданию двух общественных пространств: парка «Изумрудный» и территории бывшего парка имени Ленина. Подрядная организация ООО «Виарум» занимается их благоустройством.

В «Изумрудном» работы стартовали 2 мая. Сейчас там проводятся геодезические исследования, идет подготовка к созданию пешеходных дорожек и парковки. В том числе проводятся работы по разработке грунта, демонтажу существующих покрытий и устройству оснований.

На территории бывшего парка имени Ленина работы начались сегодня. Там также в первую очередь проводятся геодезические изыскания. В ближайшее время начнется подготовка к благоустройству: завезут необходимые материалы, демонтируют существующие покрытия и опоры освещения.

За лето в парке появятся удобные пешеходные дорожки, их оборудуют освещением и малыми архитектурными формами. Кроме того, высадят новые деревья, разобьют красивые клумбы и газоны.

Вскоре работы начнутся и в парке «Юбилейный». Согласно проекту, там оборудуют зоны для активного отдыха, построят детские игровые площадки и спортивные зоны. Также продолжат обустраивать пешеходные дорожки.

В «Изумрудном» работы планируют завершить к началу сентября, а на территории парка имени Ленина и в парке «Юбилейный» — до середины октября.

Ранее сообщалось, что барнаульские парки открывают летний сезон 1 мая.

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