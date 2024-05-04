В Алтайском крае глава одного из районов решил сократить 18 воспитателей

Глава Залесовского района Пластеев Александр Валерьевич своенравно решил сократить 18 воспитателей. Жители обеспокоены. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Александр Пластеев аргументирует это тем, что денег на выплаты заработной платы не останется.

По словам местных жителей, не так давно уже было сокращение заработных плат. Также же они задаются вопросом: поступает ли глава округа законно?

Также в своем Telegram-канале Пластеев пишет, что средняя заработная плата составляет 36 тыс. рублей. Однако местные заявили, что таких денег воспитатели никогда не получали.

С их слов, на данный момент заработная плата составляет 23-25 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Бийске средняя зарплата вырастет почти до 50 тыс. рублей.

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