День 800-й. Самое важное к утру 4 мая

Politico: США опасаются отправлять Украине дроны MQ-9, потому что Россия может их сбить. Газета со ссылкой на источники передает, что БПЛА занимает первое место в списке вооружений, которые Киев просит у Вашингтона.

Захарова: "формула мира" по Украине реализуется при остановке поставок оружия Западом. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на слова главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что Украина без западных поставок оружия капитулирует за две недели.