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В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет праздничная программа в честь Дня Победы

Приближается 79-ая годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 9 мая в парке «Изумрудный» пройдет праздничная программа.

Расписание мероприятия

В 11:00 на центральном входе в парк начнется концерт «Великая Победа». Для зрителей выступят оркестр Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и победители различных патриотических конкурсов и фестивалей. Организаторами концерта являются ОДА «Озарение» и Общероссийская организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».

В 15:00 начнется программа «Бал Победы. Семейная хроника». В программе: танцы 1940–1950-х годов (московская кадриль, берлинская полька, фокстрот, вальс), выступления творческих коллективов Алтайского края, а также интерактивные, развлекательные и патриотические площадки и полевая кухня. Организатор программы — Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

В 17:30 Алтайский краевой колледж культуры и искусств представит музыкально-поэтическую композицию «Пою Победу».

В 18:00 у визит-центра парка начнётся концерт «Победная весна». Его организует Алтайское краевое молодежное общественное движение «Поколение» при поддержке администрации Октябрьского района. В 20:00 праздник завершится выступлениями творческих коллективов города Барнаула.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» заменят фотографиями героев на автобусах на Алтае.

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