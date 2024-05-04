Куличи и продукты: где в Барнауле проходят предпасхальные продовольственные ярмарки. Адреса

На ярмарках будет представлен широкий выбор продуктов: мясо птицы, свинина, говядина, колбасы, мясные деликатесы, яйца, рыбные деликатесы и многое другое.
Кроме того, пекарни и кондитерские города предложат большой ассортимент куличей, а также ингредиенты для приготовления пасхальной выпечки.
Ярмарки проходят по следующим адресам:
- Железнодорожный район - пр-кт Ленина, 71;
- Индустриальный район - ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский район - пл. Народная;
- Октябрьский район - ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Время проведения ярмарок с 10.00 до 14.00 часов.
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