У барнаульцев появился шанс возродить старейшую площадь города

15 апреля в Барнауле стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий в 2024 году. По нацпроекту «Жилье и городская среда» можно привести в порядок один объект из 37 общественных территорий.
На голосование представили, например, сквер Победы, несколько бульваров, аллей и зеленых зон в разных районах города.
Однако неравнодушные к истории города барнаульцы предлагают выбрать именно Демидовскую площадь. И на то есть причины.
Экскурс в историю
В 1818 году ранее Конюшенную площадь поручили обустроить в качестве места для обелиска в честь столетия горного производства на Алтае.
К середине XIX века площадь уже с новым названием стала настоящим культурным центром Барнаула.
В архитектурный ансамбль Демидовской площади входят Горное училище, Горный госпиталь, богадельня для инвалидов сереброплавильного завода с церковью Дмитрия Ростовского и Демидовский столп.
С момента основания прошло более двухсот лет. Сереброплавильный завод прекратил работу в 1893 году, да и остальные объекты, кроме храма, давно стали памятниками истории и туристическими объектами.
Истрепавшийся вид
Время для всего ансамбля не прошло бесследно, но площадь, кажется, пострадала больше всех.
Барнаульцы стали замечать истрепавшийся вид столпа, развалившиеся асфальтовые дорожки, на которых люди запинаются. И даже цветы высаживают не всегда — как будто сам старый, серый вид площади не позволяет появляться на ней чему-то яркому и прекрасному.
Горожане замечают и отсутствие лавочек. При строительстве об окружающей территории не задумывались — был важен лишь столп. Потом о местах отдыха думать стало некогда. А в последние годы с расширением города все дальше от исторического центра площадь и вовсе стали забывать.
Проходимость у исторического места тоже крайне мала — даже туристов особо не видно. Не говоря уж о местных жителях, которые предпочитают смотреть на столп издалека — там, где можно посидеть и не чувствовать себя некомфортно среди запустения.
Не дать кануть в Лету
Барнаульцы считают, что главную площадь города нельзя так легко предавать истории, чтобы однажды она стала просто руинами на окраине города.
Особенно, когда можно восстановить ее. И даже сделать еще лучше, чем есть.
Проект благоустройства уже готов. Если Демидовская площадь победит в голосовании, там проложат новые пешеходные дорожки, озеленят территорию, как положено, установят скамейки и ограждения по периметру сквера.
Кстати, в парках «Изумрудный» и «Юбилейный» уже запланированы работы по облагораживанию суммарно на 235 млн рублей.
А ранее барнаульцам предложили рассказать, какие маршруты, развлечения и объекты больше всего порадовали бы их в Изумрудном парке. Так, например, отдельный маршрут для влюбленных может появиться в зеленой зоне.