В Россию пришел новый турецкий бренд: где в Барнауле купить летнюю коллекцию

Футболку можно приобрести за 390 рублей, а модные рваные джинсы как у фэшн-блогеров — за 2490 рублей.

За последние два года в России появилось много новых иностранных брендов одежды на любой вкус и кошелек. Этой весной к ним добавился еще один — известный турецкий производитель Fullamoda (Фуламода). Эксклюзивным поставщиком новой марки в России стала сеть магазинов Outletium, поэтому купить вещи Fullamoda сейчас можно только там.

Fullamoda — это одежда в стиле кэжуал для всей семьи. В Outletium уже представлены модели для мужчин и женщин: платья, футболки, шорты, брюки и многое другое. В них удобно пойти на прогулку или поехать на пикник, да и для офиса без дресс-кода они прекрасно подойдут. В общем, это одежда, которую носит 90% времени большинство барнаульцев.

Качество нового бренда радует: удачные модели, хорошие ткани, ровные и крепкие швы. Широкий размерный ряд от XS до XXXL. Цвета и фасоны соответствуют актуальным трендам, поэтому вещи Fullamoda понравятся тем, кто следит за модой. При этом цены доступные, а в Outletium к тому же действуют скидки до 70% .

На Камелии брюки за 1490 рублей, футболка за 490 рублей, джемпер за 990 рублей. На Артеме джинсы за 1890 рублей, футболка за 1090 рублей, кепка за 779 рублей. Фото: Виктор Храмов. На Артеме брюки за 1490 рублей, футболка за 490 рублей, джемпер за 990 рублей. Фото: Виктор Храмов. На Артеме футболка за 690 рублей, рубашка за 1590 рублей, джинсы за 1890 рублей. Фото: Виктор Храмов.

Обновить гардероб к лету удастся с небольшими затратами. Смотрите сами: футболки можно купить от 390 рублей, летние платья от 790 рублей, а шорты и рубашки от 590 рублей.

Для первого образа Камелия и Артем решили поиграть на контрасте: парень оделся в тотал-блэк, а девушка выбрала белые укороченные брюки и модный ажурный джемпер. Так можно пойти в гости к друзьям или на шопинг в выходной. Кстати, прозрачные фактуры в тренде этим летом, поэтому девушка выбрала себе еще и топ из сетки с интригующим блеском.

На Камелии брюки за 1490 рублей, футболка за 490 рублей, джемпер за 990 рублей. Фото: Виктор Храмов. На Камелии брюки за 1490 рублей, футболка за 490 рублей, джемпер за 990 рублей. Фото: Виктор Храмов.

Если хочется выглядеть ярче, можно подобрать розовую рубашку или брюки цвета аквамарин. В этом случае лучше придерживаться принципа одного акцента: одна вещь яркая, а остальные более спокойные.

На Камелии рубашка за 1090 рублей, джинсы за 2490 рублей. Фото: Виктор Храмов. На Камелии рубашка за 1090 рублей, джинсы за 2490 рублей. На Артеме футболка за 1690 рублей, шорты 1390 рублей. Фото: Виктор Храмов.

Легкое летнее платье точно пригодится в жару. Камелия примерила кокетливую модель в цветочек с летящей юбкой-солнцем. А когда же еще носить легкомысленное мини, если не летом?

На Камелии платье за 1490 рублей. Фото: Виктор Храмов. На Камелии платье за 1490 рублей. На Артеме футболка за 990 рублей, шорты за 1690 рублей. Фото: Виктор Храмов.

Следующий образ подойдет для летнего вечера или прохладного дня. Актуальная плиссированная юбка макси и жакет с длинными рукавами. В меру строго, но при этом удобно, ведь свободный крой не стесняет движений.

На Камелии юбка за 790 рублей, футболка за 890 рублей, жакет за 2190 рублей. На Артеме кепка за 969 руйблей, футболка за 990 рублей, джинсы за 1790 рублей. Фото: Виктор Храмов.

Артем любит кэжуал, поэтому его выбор — джогеры, свободные шорты и футболки. И конечно же, джинсы, ведь без них не обходится ни один гардероб. Последний штрих — бейсболка, которая точно пригодится летом.

На Камелии юбка за 790 рублей, футболка за 890 рублей, жакет за 2190 рублей. На Артеме футболка за 990 рублей, шорты за 1390 рублей. Фото: Виктор Храмов.

Outletium — новый для Барнаула формат магазина, где вещи от известных брендов продают с большими скидками. Коллекции поставляются напрямую из-за рубежа и регулярно обновляются. Сейчас на весь ассортимент, в том числе и новую летнюю коллекцию, действуют скидки 70%.

На Камелии костюм за 1090 рублей, рубашка за 990 рублей. На Артеме футболка за 690 рублей, рубашка за 1590 рублей, джинсы за 1890 рублей. Фото: Виктор Храмов. На Камелии майка за 390 рублей, джемпер за 990 рублей, джинсы за 2490 рублей. На Артеме футболка за 1690 рублей, шорты за 1390 рублей. Фото: Виктор Храмов. На Камелии платье за 1490 рублей. На Артеме футболка за 990 рублей и шорты 1390 рублей. Фото: Виктор Храмов.

В ассортименте магазина — одежда и обувь для женщин, мужчин и детей, чтобы можно было в одном месте одеться всей семьей. Для самых маленьких модников в Outletium представлены вещи от известных брендов Bombilli (Бомбилли) и Anna Babba (Анна Бабба). От этих милых платьев и костюмов растает сердце любого родителя. Хочется купить сразу все, и иногда даже здравый смысл не помогает удержаться от еще одной футболки с медвежонком и джинсовки точь-в-точь как у папы.

Впереди длинные выходные, которые можно посвятить приятному шопингу. Приходите в Outletium, чтобы примерить вещи из летней коллекции Fullamoda и выбрать себе что-то от нового бренда.

* Срок действия акции: с 26.04.2024 по 26.05.2024 года. Подробности уточняйте у продавцов.

Outletium

ТРЦ «Арена», 1 этаж

vk.com/outletium

outletium.ru

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