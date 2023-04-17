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Жизнь

Онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало в Барнауле

15 апреля в Барнауле стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий города для благоустройства в 2024 году, сообщает городская мэрия.

Голосование.
Голосование.
https://unsplash.com/

О начале третьего всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства сообщил 17 апреля Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно дает хорошую возможность сделать собственный город либо поселок комфортнее и удобнее для жизни», — сказал он.

Жителям Алтайского края предстоит выбрать 55 проектов из 176. Из них 37 — это общественные территории Барнаула.

Голосование продлится до 31 мая. В ходе него барнаульцы также смогут выбрать дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка «Юбилейный».

По обращению инициативной группы жителей в перечень территорий добавили новый объект — часть территории бывшего парка культуры и отдыха имени В.И. Ленина.

Проголосовать можно на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Участвовать в онлайн-голосовании могут жители региона старше 14 лет.

Напомним, в прошлом году в голосовании победил парк «Центральный», именно за него жители отдали большее количество голосов.

Ранее мы рассказывали, что хотят сделать в барнаульских парках «Центральный» и «Юбилейный» на 235 млн рублей.

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