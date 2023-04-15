15 апреля — церковный праздник Великая суббота или Страстная суббота и народный праздник Тит Ледолом. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в Великую субботу

15 апреля стоит посетить церковь — богослужение проходит весь день.

Можно заняться готовкой традиционных пасхальных блюд — крашеные яйца, куличи, творожные пасхи и прочие.

Считается, что в ночь с Великой субботы на Пасху нужно бодрствовать и обязательно посетить храм и помолиться. Это принесет крепкое здоровье и избавит от болезней, принесет удачу в любой сфере и счастье в любви.

Нужно простить своих обидчиков и попросить прощения у тех, кого обидели вы.

Важно совершать добрые и бескорыстные поступки, помогать просящим и нуждающимся, родным и близким.

В Страстную субботу важно сменить постельное белье. Ложиться спать в несвежую постель в этот день — плохая примета. Сон будет дурной, будут преследовать кошмары. Кстати, одеяла и подушки нужно перетряхнуть, чтобы прогнать из них горести и печали.

Также новую постель можно окропить святой водой для защиты от нечисти, перекрестить ее перед самым сном.

15 апреля, чтобы привлечь счастье и удачу в деньгах, нужно надеть хотя бы одну вещь красного цвета.

День нужно провести в хорошем настроении, думать только о хорошем — и тогда проблемы, даже самые сложные и застарелые, чудесным образом начнут решаться.

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Что нельзя делать в Страстную субботу

Нельзя веселиться , много смеяться. Сегодня вспоминают события погребения Христа , развлечения не должны волновать верующего христианина. Эту субботу также называют Тихой.

много смеяться. Сегодня вспоминают события погребения Христа развлечения не должны волновать верующего христианина. Эту субботу также называют Тихой. Не стоит заниматься тяжелым трудом , рукоделием , ходить в парикмахерскую , салон красоты.

рукоделием ходить в парикмахерскую салон красоты. Не стоит делать уборку — этим занимаются на протяжении всей недели или в Великий Четверг. В Великую субботу же мысли должны быть заняты только Христом.

Нельзя охотиться и отправляться на рыбалку — в такой день неприемлемо покушаться на жизнь живого существа.

Нельзя работать в огороде и саду , копать землю , сажать и обрезать деревья и кустарники.

копать землю сажать и обрезать деревья и кустарники. Нельзя есть блюда , которые готовят на Пасху.

которые готовят на Пасху. По старинным поверьям , в пятницу и субботу Страстной недели нельзя брать в руки молоток и гвозди. Поскольку Христос умер на кресте , будучи прикованным к нему гвоздями. Чтобы не осквернить его память , старались обходить эти предметы стороной.

в пятницу и субботу Страстной недели нельзя брать в руки молоток и гвозди. Поскольку Христос умер на кресте будучи прикованным к нему гвоздями. Чтобы не осквернить его память старались обходить эти предметы стороной. Нельзя находиться в одиночестве. Если провести время не с кем , то нужно выйти в людное место , хотя бы в магазин. Иначе можно притянуть к себе неприятности.

то нужно выйти в людное место хотя бы в магазин. Иначе можно притянуть к себе неприятности. Нельзя думать о плохом , грустить , страдать , пребывать в унынии — к проблемам и неурядицам , плохое настроение затянется надолго.

грустить страдать пребывать в унынии — к проблемам и неурядицам плохое настроение затянется надолго. Нельзя подкармливать ворон , иначе они станут частыми гостями , а их карканье будет регулярно вызывать неприятности и беды.

Белые журавли fotovmire.ru

Народные приметы на 15 апреля

Лед на реках и озерах после вскрытия тонет — год окажется тяжелым.

Большое половодье — к урожаю трав , хороший сенокос.

хороший сенокос. Если лед еще не сходит — к плохой рыбалке этой весной.

Перепел кричит — урожай хлеба , удастся накосить много травы.

удастся накосить много травы. Клин журавлей тянется в южную сторону — год будет неурожайным.

Журавли тянутся в северную сторону — скоро наступит потепление.

Вороны раскаркались — к ненастью.

Галки в стаи собираются — к ухудшению погоды.

Вороны высоко в небе играют — к солнечной погоде.

Воробьи чирикают — день будет тёплым и солнечным , без осадков.

без осадков. Голуби воркуют — тепло предчувствуют.

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