16 апреля
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать в Страстную субботу

15 апреля — церковный праздник Великая суббота или Страстная суббота и народный праздник Тит Ледолом. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Пасха.
Пасха.
CC0

Традиции в Великую субботу

15 апреля стоит посетить церковь — богослужение проходит весь день.

Можно заняться готовкой традиционных пасхальных блюд — крашеные яйца, куличи, творожные пасхи и прочие.

Считается, что в ночь с Великой субботы на Пасху нужно бодрствовать и обязательно посетить храм и помолиться. Это принесет крепкое здоровье и избавит от болезней, принесет удачу в любой сфере и счастье в любви.

Нужно простить своих обидчиков и попросить прощения у тех, кого обидели вы.

Важно совершать добрые и бескорыстные поступки, помогать просящим и нуждающимся, родным и близким.

В Страстную субботу важно сменить постельное белье. Ложиться спать в несвежую постель в этот день — плохая примета. Сон будет дурной, будут преследовать кошмары. Кстати, одеяла и подушки нужно перетряхнуть, чтобы прогнать из них горести и печали.

Также новую постель можно окропить святой водой для защиты от нечисти, перекрестить ее перед самым сном.

15 апреля, чтобы привлечь счастье и удачу в деньгах, нужно надеть хотя бы одну вещь красного цвета.

День нужно провести в хорошем настроении, думать только о хорошем — и тогда проблемы, даже самые сложные и застарелые, чудесным образом начнут решаться.

Как Барнаул украшали к Пасхе огромными яйцами в 2017 и 2018 году.
Как Барнаул украшали к Пасхе огромными яйцами в 2017 и 2018 году.
Анна Зайкова

Что нельзя делать в Страстную субботу

  • Нельзя веселиться, много смеяться. Сегодня вспоминают события погребения Христа, развлечения не должны волновать верующего христианина. Эту субботу также называют Тихой.
  • Не стоит заниматься тяжелым трудом, рукоделием, ходить в парикмахерскую, салон красоты.
  • Не стоит делать уборку — этим занимаются на протяжении всей недели или в Великий Четверг. В Великую субботу же мысли должны быть заняты только Христом.
  • Нельзя охотиться и отправляться на рыбалку — в такой день неприемлемо покушаться на жизнь живого существа.
  • Нельзя работать в огороде и саду, копать землю, сажать и обрезать деревья и кустарники.
  • Нельзя есть блюда, которые готовят на Пасху.
  • По старинным поверьям, в пятницу и субботу Страстной недели нельзя брать в руки молоток и гвозди. Поскольку Христос умер на кресте, будучи прикованным к нему гвоздями. Чтобы не осквернить его память, старались обходить эти предметы стороной.
  • Нельзя находиться в одиночестве. Если провести время не с кем, то нужно выйти в людное место, хотя бы в магазин. Иначе можно притянуть к себе неприятности.
  • Нельзя думать о плохом, грустить, страдать, пребывать в унынии — к проблемам и неурядицам, плохое настроение затянется надолго.
  • Нельзя подкармливать ворон, иначе они станут частыми гостями, а их карканье будет регулярно вызывать неприятности и беды.
Белые журавли
Белые журавли
fotovmire.ru

Народные приметы на 15 апреля

  • Лед на реках и озерах после вскрытия тонет — год окажется тяжелым.
  • Большое половодье — к урожаю трав, хороший сенокос.
  • Если лед еще не сходит — к плохой рыбалке этой весной.
  • Перепел кричит — урожай хлеба, удастся накосить много травы.
  • Клин журавлей тянется в южную сторону — год будет неурожайным.
  • Журавли тянутся в северную сторону — скоро наступит потепление.
  • Вороны раскаркались — к ненастью.
  • Галки в стаи собираются — к ухудшению погоды.
  • Вороны высоко в небе играют — к солнечной погоде.
  • Воробьи чирикают — день будет тёплым и солнечным, без осадков.
  • Голуби воркуют — тепло предчувствуют.

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