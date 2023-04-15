Традиции в Великую субботу
15 апреля стоит посетить церковь — богослужение проходит весь день.
Можно заняться готовкой традиционных пасхальных блюд — крашеные яйца, куличи, творожные пасхи и прочие.
Считается, что в ночь с Великой субботы на Пасху нужно бодрствовать и обязательно посетить храм и помолиться. Это принесет крепкое здоровье и избавит от болезней, принесет удачу в любой сфере и счастье в любви.
Нужно простить своих обидчиков и попросить прощения у тех, кого обидели вы.
Важно совершать добрые и бескорыстные поступки, помогать просящим и нуждающимся, родным и близким.
В Страстную субботу важно сменить постельное белье. Ложиться спать в несвежую постель в этот день — плохая примета. Сон будет дурной, будут преследовать кошмары. Кстати, одеяла и подушки нужно перетряхнуть, чтобы прогнать из них горести и печали.
Также новую постель можно окропить святой водой для защиты от нечисти, перекрестить ее перед самым сном.
15 апреля, чтобы привлечь счастье и удачу в деньгах, нужно надеть хотя бы одну вещь красного цвета.
День нужно провести в хорошем настроении, думать только о хорошем — и тогда проблемы, даже самые сложные и застарелые, чудесным образом начнут решаться.
Что нельзя делать в Страстную субботу
- Нельзя веселиться, много смеяться. Сегодня вспоминают события погребения Христа, развлечения не должны волновать верующего христианина. Эту субботу также называют Тихой.
- Не стоит заниматься тяжелым трудом, рукоделием, ходить в парикмахерскую, салон красоты.
- Не стоит делать уборку — этим занимаются на протяжении всей недели или в Великий Четверг. В Великую субботу же мысли должны быть заняты только Христом.
- Нельзя охотиться и отправляться на рыбалку — в такой день неприемлемо покушаться на жизнь живого существа.
- Нельзя работать в огороде и саду, копать землю, сажать и обрезать деревья и кустарники.
- Нельзя есть блюда, которые готовят на Пасху.
- По старинным поверьям, в пятницу и субботу Страстной недели нельзя брать в руки молоток и гвозди. Поскольку Христос умер на кресте, будучи прикованным к нему гвоздями. Чтобы не осквернить его память, старались обходить эти предметы стороной.
- Нельзя находиться в одиночестве. Если провести время не с кем, то нужно выйти в людное место, хотя бы в магазин. Иначе можно притянуть к себе неприятности.
- Нельзя думать о плохом, грустить, страдать, пребывать в унынии — к проблемам и неурядицам, плохое настроение затянется надолго.
- Нельзя подкармливать ворон, иначе они станут частыми гостями, а их карканье будет регулярно вызывать неприятности и беды.
Народные приметы на 15 апреля
- Лед на реках и озерах после вскрытия тонет — год окажется тяжелым.
- Большое половодье — к урожаю трав, хороший сенокос.
- Если лед еще не сходит — к плохой рыбалке этой весной.
- Перепел кричит — урожай хлеба, удастся накосить много травы.
- Клин журавлей тянется в южную сторону — год будет неурожайным.
- Журавли тянутся в северную сторону — скоро наступит потепление.
- Вороны раскаркались — к ненастью.
- Галки в стаи собираются — к ухудшению погоды.
- Вороны высоко в небе играют — к солнечной погоде.
- Воробьи чирикают — день будет тёплым и солнечным, без осадков.
- Голуби воркуют — тепло предчувствуют.