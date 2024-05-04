Накроет ли Землю мощный геошторм 4 мая 2024 года

Сегодня ожидается геомагнитная буря, сила которой достигнет трех баллов. Она начнется в 12:00 по мск и будет продолжаться до конца дня, а также весь следующий день и ночь.

Поскольку буря будет слабой, она не должна сильно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Тем не менее у особо чувствительных людей может разболеться голова.

Чтобы облегчить боль и улучшить настроение, можно попробовать прогуляться на свежем воздухе и принять контрастный душ.

Ранее сообщалось, что полярные сияния смогут наблюдать россияне из-за мощной магнитной бури.

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