6 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Накроет ли Землю мощный геошторм 4 мая 2024 года

Сегодня, 4 мая, прогнозируют слабую магнитную бурю.

Сегодня ожидается геомагнитная буря, сила которой достигнет трех баллов. Она начнется в 12:00 по мск и будет продолжаться до конца дня, а также весь следующий день и ночь.

Поскольку буря будет слабой, она не должна сильно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Тем не менее у особо чувствительных людей может разболеться голова.

Чтобы облегчить боль и улучшить настроение, можно попробовать прогуляться на свежем воздухе и принять контрастный душ.

Ранее сообщалось, что полярные сияния смогут наблюдать россияне из-за мощной магнитной бури.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость