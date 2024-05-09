Парад Победы в Москве прошел под майским снегом. Фото

В главном военном параде участвовали более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники.
Парад завершился пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Самое важное - в нашем Telegram-канале
9 мая на Красной площади в Москве состоялся военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает kremlin.ru.
В главном военном параде участвовали более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники.
Парад завершился пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter