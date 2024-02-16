Что за зеленую ягодку продают в Сибири за 29 млн рублей. Речь о машине

Audi R8 продают в Красноярске за 29 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Среднемоторный суперкар Audi R8 второго поколения публично предстал перед публикой в начале марта 2015 года на стендах международного автошоу в Женеве.

Машина неоднократно попадалась на глаза фотошпионов, а сам производитель, не дожидаясь официальной презентации, полностью рассекретил ее в последние дни февраля.

Стоит отметить, что это на самом деле не абсолютно новая модель, а только результат серьезной модернизации двухдверки первой генерации.

Передняя часть Audi R8 выставляет напоказ шестиугольную решетку радиатора, оформленную в виде пчелиных сот, и полностью светодиодную оптику с «углами» ходовых огней.

Крупные воздухозаборники с вертикальными планками служат для обеспечения эффективного охлаждения систем.

Оформление задней части добавляет облику «второй» R8 спортивности за счет узких фонарей со светодиодным наполнением, крупными воздуховодами и выраженным диффузором, находящимся в окружении двух патрубков выпускной системы.

Оформление интерьера Ауди R8 второй генерации по своей концепции перекликается с внутренним убранством младшего собрата – купе Audi TT 3-го поколения.

Audi R8. "Авито"

Основное внимание в салоне суперкара привлекает комбинация приборов, представленная многофункциональным информационным дисплеем диагональю 12.3 дюймов, который является единым на все случаи жизни и выводит огромный массив данных.

Спортивное рулевое колесо усечено в нижней части и размещает на себе основные регуляторы, в частности кнопку запуска мотора.

У Audi R8 бензиновый двигатель на пять литров, роботизированная коробка передач и 620 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за сноубайк продают в Барнауле за 700 тыс. рублей.

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