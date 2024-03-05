Что за Toyota продают в Сибири за три трлн рублей

Вероятно, что цена в объявлении просто для привлечения внимания.
"Наша компания занимается доставкой автомобилей и техники из Японии, Кореи, Китая, Америки и ОАЭ", — отмечает продавец.
То есть автомобили перевозят из других стран в Россию.
Компания выделила свои преимущества. Например, такие, как, полное таможенное оформление, индивидуальный подход, экономия денежных средств.
Так что три трлн рублей — ничто иное, как привлечение покупателей.
Также в объявлении собрано множество машин, а на фотографиях уже подписаны цены.
К тому же компания перевозит не только легковушки, но и грузовые авто.
Цены колеблются от двух до девяти млн.
Ранее сообщалось, что раритетный Mercedes-Benz продают в Сибири за 36 млн рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале