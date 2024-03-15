Где в Барнауле купить автомобиль, как из салона, только дешевле

Планирование покупки нового автомобиля начинается с мечты. Представьте себя за рулём новенького авто, в салоне премиум-класса, под ритмичную музыку мчащимся по ровной, свободной трассе. Стильный кузов любимого цвета переливается и поблёскивает на солнце. Комплектация «люкс» — плюс сто к вашему статусу и харизме… Уже подумали притормозить фантазии из-за заоблачных цен на такие автомобили?

Не спешите отказываться от мечты, зайдите в «Олимп Моторс». Там автомобили, как из салона, только дешевле.

Ваши желания в приоритете

Салон располагает большим выбором машин для любого бюджета и любых потребностей: экономичные модели для ежедневных поездок или премиум-сегмент для комфортных путешествий — в «Олимп Моторс» предугадали все ваши запросы.

Салон «Олимп Моторс» располагает большим выбором машин для любого бюджета и любых потребностей. Фото предоставлено компанией «Олимп Моторс».

Забота о качестве

Заботясь о вашей безопасности, команда салона подбирает автомобили с оригинальными пробегами и зелёной автотекой, которые прошли тщательную пятиступенчатую проверку.

Сервис

Не всегда удаётся приобрести желаемый автомобиль за наличные, поэтому «Олимп Моторс» предлагает различные варианты оплаты: кредит, трейд-ин. В автосалоне созданы все условия для комфортной покупки: чистая история машин; тест-драйв; безопасная сделка; опытные консультанты, которые помогут подобрать модель и комплектацию по вашему желанию.

Если вы мечтаете о красивой и функциональной машине по выгодной цене, тогда вам — в «Олимп Моторс». Там вы, пожалуй, найдёте тот самый автомобиль, который ждёт именно вас.

Салон «Олимп Моторс» располагает большим выбором машин для любого бюджета и любых потребностей. Фото предоставлено компанией «Олимп Моторс». Салон «Олимп Моторс» располагает большим выбором машин для любого бюджета и любых потребностей. Фото предоставлено компанией «Олимп Моторс». Салон «Олимп Моторс» располагает большим выбором машин для любого бюджета и любых потребностей. Фото предоставлено компанией «Олимп Моторс».

«Олимп Моторс» (ООО «Сибирьавтоцентр»)

Адрес: Барнаул, Северный Власихинский проезд, 53

Тел.: (3852) 581-100

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00

Салон «Олимп Моторс». Фото предоставлено компанией «Олимп Моторс».

Банки-партнеры: ПАО "Росбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО Банк ВТБ, ПАО "Совкомбанк", АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", ПАО АКБ "Абсолют Банк", АО "Тинькофф Банк".

Самое важное - в нашем Telegram-канале