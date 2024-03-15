Где в Барнауле купить автомобиль, как из салона, только дешевле

Не спешите отказываться от мечты, зайдите в «Олимп Моторс». Там автомобили, как из салона, только дешевле.
Ваши желания в приоритете
Салон располагает большим выбором машин для любого бюджета и любых потребностей: экономичные модели для ежедневных поездок или премиум-сегмент для комфортных путешествий — в «Олимп Моторс» предугадали все ваши запросы.
Забота о качестве
Заботясь о вашей безопасности, команда салона подбирает автомобили с оригинальными пробегами и зелёной автотекой, которые прошли тщательную пятиступенчатую проверку.
Сервис
Не всегда удаётся приобрести желаемый автомобиль за наличные, поэтому «Олимп Моторс» предлагает различные варианты оплаты: кредит, трейд-ин. В автосалоне созданы все условия для комфортной покупки: чистая история машин; тест-драйв; безопасная сделка; опытные консультанты, которые помогут подобрать модель и комплектацию по вашему желанию.
Если вы мечтаете о красивой и функциональной машине по выгодной цене, тогда вам — в «Олимп Моторс». Там вы, пожалуй, найдёте тот самый автомобиль, который ждёт именно вас.
«Олимп Моторс» (ООО «Сибирьавтоцентр»)
Адрес: Барнаул, Северный Власихинский проезд, 53
Тел.: (3852) 581-100
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00
Банки-партнеры: ПАО "Росбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО Банк ВТБ, ПАО "Совкомбанк", АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк", ПАО АКБ "Абсолют Банк", АО "Тинькофф Банк".
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