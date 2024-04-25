В пригороде Барнаула продают идеальный дом с витражными окнами за 35 млн рублей.

Общая площадь дома 367 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 95 тыс. рублей.
Дом построен из СИБИТа, с утеплителем, с облицовкой, штукатуркой и облицовочной плиткой.
Высота потолков на первом этаже 3,2 метра, на втором — три метра.
На первом этаже расположены большая кухня - гостиная с камином, санузел, газовая котельная, гараж и бассейн круглогодичного использования.
На втором этаже есть четыре спальни, два санузла и гардеробная комната. Все комнаты оборудованы приточной вентиляцией.
На участке имеется баня из не оцилиндрованного кругляка с зоной отдыха. Для завершения отделки имеются материалы.
До центра города 15-20 минут по свободному правобережному тракту.
Ранее стало известно, сколько стоит и как выглядит самая красивая дача в Барнауле.
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