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Жизнь

Звезда команды КВН рассказала о ссоре Гарика Харламова и Маслякова-старшего

Диана Тевосова была звездой КВН и представляла известную команду «Незолотая молодежь», в которой также принимал участие и Гарик Харламов.

В какой-то момент у Гарика возникло недопонимание с отцом КВН Александром Масляковым. И это привело к серьезным последствиям, указывает starhit.ru.

Гарик дал концерт, который не согласовал с «АМиК"ом (компания Александра Маслякова). Из-за этого поступка Харламов был вынужден покинуть «Незолотую молодежь».

Но Харламов не остался не у дел. Его карьера пошла резко вверх после КВН.

Ранее стало известно о единственном владельце известной компании. Масляков-младший стал единственным владельцем "Телевизионное творческое объединение "АМИК" (Александр Масляков и Компания").

Это подтвердила жена Маслякова-старшего, Светлана.

В 2022 году Александр Масляков-старший отошел от роли ведущего игр КВН.

Между тем гендиректор Первого канала Константин Эрнст больше не будет приглашать никого из Comedy Club на свой канал в программу КВН.

Дело в том, что в 2021 году на канале ТНТ появилось шоу «Игра», аналогичное КВН. В «Игру» перешли многие звезды традиционного КВНа.

После того, как несколько серий «Игры» успешно вышли в эфир, передачу закрыли. По неподтвержденным данным, недовольными, организовавшими закрытие конкурента, стали Эрнст и бывший бессменный ведущий КВН Александр Масляков.

А бывшие КВН-щики, замеченные в съемках «Игры», теперь в опале и путь на «Первый» им закрыт. Эта версия предположительная, официально Эрнст не комментировал ее.

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