Майор Черкасов станет серым кардиналом в новом сезоне культового сериала "Мосгаз": атмосферные фото

Сегодня, 29 апреля, в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера нового сезона культового ретро-детектива Первого канала "Мосгаз" - "Дело №10. Метроном". Действие разворачивается в 1982 году в Москве, где сотрудники МУРа расследуют очередное запутанное дело. Главной инригой для поклонников этой детективной истории является вопрос: "Ждать ли Андрея Смолякова в образе бравого майора?". Ведь название предыдущего сезона намекало, что Черкасов прощается с сериалом.

В новом сезоне "Мосгаза" в МУРе происходят большие перемены. Бессменные помощники Черкасова Соня Тимофеева (Марина Александрова), Алексей Гаркуша (Алексей Бардуков) и Егор Осадчий (Александр Голубев) теперь сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалёв (Андрей Мерзликин) пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы.



Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник "Москонцерта" Андрей Гринякин. Всё указывает на то, что кто-то пытается замять это дело. Соня Тимофеева втайне от всех начинает вести своё расследование. Понять, что происходит в "Москонцерте" пытается и Ковалёв. Подпольную деятельность организации явно покрывают влиятельные люди...

Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Напомним, что в финале девятого сезона, который получил интригующее название "Последнее дело майора Черкасова", герой Андрея Смолякова бросился в охваченное огнём здание и не вышел оттуда. В трейлере нового сезона героиня Марины Александровой слышит голос своего наставника, который произносит фразу: "Я тебя не брошу. Ты здесь сидеть не будешь". Однако в кадре персонаж не появляется.

Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Это породило конспирологические теории среди фанатов, поэтому авторы поспешили успокоить зрителей. В телеграм-канале онлайн-кинотеатра Okko появилось сообщение: "Дорогие поклонники сериала, мы подтверждаем, что Андрей Смоляков принимал участие в съёмках 10-го сезона. А значит, майор Черкасов в новом сезоне появится!". Скорее всего, он уйдёт на задний план и станет мудрым консультантом своих учеников, ведь не зря ещё в прошлом сезоне в сериал ввели молодого и активного героя Андрея Мерзликина, который чаще Черкасова появлялся в кадре.

Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Мосгаз. Дело №10. Метроном". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

В "Деле №10. Метроном" появятся новые яркие герои, которых сыграли Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Фёдор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов, Евгений Антропов, Виктория Агалакова, Павел Юдин и другие.

"Будет во всех смыслах новый сезон "Мосгаза", непохожий на все остальные. "Дело №10. Метроном" - это больше психологический детектив. И я бы даже назвал его музыкальным детективом, так как одно из важных мест действия истории - закрытый клуб "Арлекино", куда были вхожи партийный боссы и московская богема. Игорь Золотовицкий играет директора этого за ведения. Он же возглавляет "Москонцерт". Хотелось бы ещё отметить нашу новую главную героиню Машу, её играет Ольга Лерман. Она была в прошлом сезоне, и это большая удача, что она осталась в сериале. Аналитические способности и навыки врача-психиатра её героини помогают давно знакомым зрителям героям в расследовании сложного дела", -говорит режиссёр Евгений Звездаков.

Напомним, сериал "Мосгаз" стал первым в цикле ретродетективов о работе милиции 1960-70-х годов. За основу сюжета было взято расследование дела одного из первых советских серийных убийц, который появился в Москве в декабре 1963 года. Все продолжения "Мосгаза" представляют из себя обособленные сюжеты, основанные на реальных преступлениях.

Сериал "Мосгаз. Последнее дело Черкасова". Пресс-служба нлайн-кинотеатра Okko.

Связующее звено - бравый сыщик Черкасов, а также ключевые события из жизни Советского Союза: политика после Второй мировой, зарождение организованных группировок, Олимпиада 1980-го или, скажем, холодная война. Сериал хоть и менял название с каждой новой инкарнацией (от "Мосгаза" до "Формулы мести" или "Шакала"), но извечно оставался верен себе. Атмосфера эпохи, социальная проблематика и аутентичные декорации, будь то очаровательные старые магазинчики или ретро-автомобили на задних планах, влюбили в себя зрителя.