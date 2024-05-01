"Враг за спиной": какие испытания ждут Екатерину Климову в новых сериях "По законам военного времени"

В праздничные дни в эфире Первого канала состоится премьера нового сезона военно-исторической драмы "По законам военного времени". Новый сюжетный поворот одного из самых рейтинговых проектов канала получил подзаголовок "Враг за спиной", это приквел четвёртого сезона "По законам военного времени".

Осень 1944 года. Литва. Майор Елагина (Екатерина Климова) и старшина Федоренко (Александр Панкратов-Чёрный) едут за новым назначением в штаб фронта. По дороге, на границе Белоруссии и Литвы, их машину обстреливают неизвестные, и они вынужденно оказываются в штабе сводного батальона, которым командует старый друг Елагиной подполковник IШилов (Дмитрий Лавров). Он предлагает им присоединиться к его батальону и вместе бороться с многочисленными бандами "лесных братьев" и городским подпольем на территории Литвы.

Сериал "По законам военного времени 7". Пресс-служба Первого канала. Сериал "По законам военного времени 7". Пресс-служба Первого канала. Сериал "По законам военного времени 7". Пресс-служба Первого канала. Сериал "По законам военного времени 7". Пресс-служба Первого канала.

"Мне очень нравится формат этого сезона: каждая серия - отдельная история. В этот раз удалось сделать глубже и эмоциональнее второстепенных персонажей. Здесь будет больше акцентов на детективные истории. Когда злодей неоднозначный, с какой-то болью в душе - за этим эмоционально интереснее наблюдать. Мне кажется, главная героиня внешне не выглядит сильной, но внутренне очень принципиальна и благородна - такое противостояние хрупкой женщины и тяжёлых жизненных обстоятельств привлекает зрителя", - говорит Дмитрий Петрунь ("Раневская", "Молчание"), режиссёр новых серий.

Сериал "По законам военного времени 7". Пресс-служба Первого канала.

Расследуя различные дела Елагина знакомится с остальными членами группы Шилова. Это молодой следователь-переводчик Свиридов (Кирилл Чернышенко) и эксперт-криминалист Сергей Сергеич (Александр Ревенко). У Свиридова завязывается роман с переводчицей из штаба армии Камилой (Арина Постникова), и Елагина помогает ему в этих отношениях.

Кроме того, она и старшина Федоренко участвуют в судьбе местного беспризорника Петьки и директора школы Томаса (Павел Харланчук), переживших оккупацию и пытающихся устроить свою жизнь при вернувшейся советской власти.

В жизни Елагиной активно проявляется и подполковник Шилов. Он полагается на её опыт в следственном деле и поручает ей решать самые трудные задачи в расследованиях. При этом он по-дружески её защищает и опекает от всего, что может помешать будущей встрече Елагиной с мужем и их общей Победе.

Сериал "По законам военного времени 7". Пресс-служба Первого канала.

"По законам военного времени" - уже практически классика. Мне кажется, зрителей привлекает интересно закрученный сюжет и динамичность событий. Такие мощные узнаваемые артисты в кадре, на плечах которых это всё держится. Мой герой в сериале уже второй сезон. В новых сериях Шилов вырастет в звании, но останется таким же принципиальным. С Елагиной у них профессиональные отношения, однако Шилов испытывает к ней нежные чувства, которые скрывает", - говорит Дмитрий Лавров.