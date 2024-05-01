В Рыбинске объявился последователь Юрия Деточкина с лицом Тимофея Трибунцева

Сегодня, 1 мая, в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера комедийного сериала "Дядя Лёша" - доброй комедии о простом дворнике из города Рыбинска, который на самом деле оказывается не так уж и прост. Каждую ночь он надевает маску, садится на велосипед и совершает дерзкие ограбления домов местных богачей, чтобы обеспечить сирот из детского дома и восстановить социальную справедливость.

Дядя Лёша, робкий и совестливый сотрудник детского дома, вместе с воспитанниками грабит дома богатых людей в небольшом провинциальном городке. Вырученные деньги он переводит на нужды этого же детского дома. Отработанная схема даёт сбой, когда трое ребят - решительный Цыган, бунтарка Маша и простодушный Пухляш - раскрывают Дядю Лёшу и заставляют его взять их в дело. Оставаться незамеченными таким составом к райне непросто. Следователь Павлов,взявшись за это дело, всё ближе подбирается к Дяде Лёше, и жертвы ограблений планируют вернуть своё.

Сериал "Дядя Лёша". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

В планы героя Тимофея Трибунцева, который позиционируется авторами комедии как современный Робин Гуд или Юрий Деточкин из знаменитого фильма Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля!", входит запутывание расследования своих же преступлений, возвращение доверия любимой женщины, расплата за серьёзные ошибки прошлого, а самое главное - реализация грандиозного плана. Пытаясь преодолеть различные трудности, герои истории многое узнают о жизни, любви, семье и настоящих ценностях.

Сериал "Дядя Лёша". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Дядя Лёша". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС. Сериал "Дядя Лёша". Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Сериал "Дядя Лёша" из линейки KION Originals победил в двух номинациях на третьем фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+ в этом году. Проект был отмечен в номинациях "Оригинальное режиссёрское видение" и "Оригинальная музыка".

Роли в сериале сыграли Тимофей Трибунцев ("Исправление и наказание"), Анна Уколова ("Домашний арест"), Сергей Лавыгин ("Горько!"), Григорий Дудник ("Патриот") и Светлана Суханова ("Полицейский с Рублёвки").

"Я люблю говорить, что "Дядя Лёша" - это самый душевный сериал года. В нём рассказывается история отчаявшегося человека, который обретает новые смыслы жизни. Дядя Лёша - это современный герой, он взял на себя ответственность и решил восстановить справедливость, при этом, не предавая свои принципы. Как режиссёр и один из авторов этого проекта, хочу напомнить людям что любовь, добро и человечность сильнее всего остального, - говорит Дмитрий Невзоров.