Куратором Российского университета спецназа назначили 16-летнего сына Кадырова

По словам главы Чечни, он тесно знаком с деятельностью университета и поэтому отлично справится с возложенными обязанностями.

В феврале старший сын Кадырова Ахмат получил должность министра по делам молодежи Чечни, напоминает Lenta.ru.

Ему также присвоили орден Кадырова.

За два месяца в прошлом году Адам Кадыров получил девять наград. В частности, у него есть медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Этой медалью награждают военнослужащих войск спецназа за проявленные мужество, бесстрашие и героизм при выполнении боевых задач.

Награды сына Кадырова

По состоянию на 15 ноября прошлого года Адам Кадыров получил семь наград.

Звание и медаль Героя Чечни. Вторая по значимости награда республики;

Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Высшая государственная награда в регионе;

Орден «За заслуги перед Уммой». Главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии;

Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Высшая награда в регионе;

Орден парламента Чечни «Даймехкан Сий». В переводе с чеченского название ордена звучит как «Честь Отечества»;

Орден «Дуслык». Вторая по значимости награда в Татарстане;

Орден «За служение религии Ислам» I степени. Вручена муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым «в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа».

Также дочь Кадырова получила должность в правительстве Чечни.

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