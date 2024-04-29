3 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Куратором Российского университета спецназа назначили 16-летнего сына Кадырова

Адам Кадыров — 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова — стал куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, сообщил Кадыров-старший в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, он тесно знаком с деятельностью университета и поэтому отлично справится с возложенными обязанностями.

В феврале старший сын Кадырова Ахмат получил должность министра по делам молодежи Чечни, напоминает Lenta.ru.

Ему также присвоили орден Кадырова.

За два месяца в прошлом году Адам Кадыров получил девять наград. В частности, у него есть медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Этой медалью награждают военнослужащих войск спецназа за проявленные мужество, бесстрашие и героизм при выполнении боевых задач.

Награды сына Кадырова

По состоянию на 15 ноября прошлого года Адам Кадыров получил семь наград.

  • Звание и медаль Героя Чечни. Вторая по значимости награда республики;
  • Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Высшая государственная награда в регионе;
  • Орден «За заслуги перед Уммой». Главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии;
  • Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Высшая награда в регионе;
  • Орден парламента Чечни «Даймехкан Сий». В переводе с чеченского название ордена звучит как «Честь Отечества»;
  • Орден «Дуслык». Вторая по значимости награда в Татарстане;
  • Орден «За служение религии Ислам» I степени. Вручена муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым «в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа».

Также дочь Кадырова получила должность в правительстве Чечни.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость