Куратором Российского университета спецназа назначили 16-летнего сына Кадырова

По словам главы Чечни, он тесно знаком с деятельностью университета и поэтому отлично справится с возложенными обязанностями.
В феврале старший сын Кадырова Ахмат получил должность министра по делам молодежи Чечни, напоминает Lenta.ru.
Ему также присвоили орден Кадырова.
За два месяца в прошлом году Адам Кадыров получил девять наград. В частности, у него есть медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Этой медалью награждают военнослужащих войск спецназа за проявленные мужество, бесстрашие и героизм при выполнении боевых задач.
Награды сына Кадырова
По состоянию на 15 ноября прошлого года Адам Кадыров получил семь наград.
- Звание и медаль Героя Чечни. Вторая по значимости награда республики;
- Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Высшая государственная награда в регионе;
- Орден «За заслуги перед Уммой». Главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии;
- Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Высшая награда в регионе;
- Орден парламента Чечни «Даймехкан Сий». В переводе с чеченского название ордена звучит как «Честь Отечества»;
- Орден «Дуслык». Вторая по значимости награда в Татарстане;
- Орден «За служение религии Ислам» I степени. Вручена муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым «в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа».
Также дочь Кадырова получила должность в правительстве Чечни.
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