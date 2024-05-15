Ксению Собчак сравнили с Мэрилин Монро

Она выбрала образ в стиле 60-х. Телеведущая надела черное макси-платье с декольте.

Один из комментаторов соцсети, где Собчак выложила фото с мероприятия, сравнил телеведущую с актрисой Мэрилин Монро, указывает Газета.Ru.

Ранее Собчак провела гламурную вечеринку в компании участника президентских выборов и миллиардера.

Она тайно провела Рождество в Куршевеле на закрытой вечеринке Михаила Прохорова.

Об этом сообщила "заклятая подруга" телеведущей блогер Божена Рынска.

Якобы Собчак пыталась скрыть поездку на известный горнолыжный курорт в Альпах, поэтому и не сообщила о ней в соцсетях.

Служба безопасности там сработала на отлично — поэтому подробности вечеринки в сеть не утекли.

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