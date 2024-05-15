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Политика

Врио губернатора Калиниградской области стал бывший студент АлтГТУ

Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, сообщает РИА Новости.

Портфель. Депутат. Госслужащий.
Портфель. Депутат. Госслужащий.
CC0

Алексей Беспрозванных родился в казахстанском Лениногорске, ему 44 года. В 2002 году мужчина окончил Алтайский государственный технический университет, а позже получил еще одно высшее.

Сначала Беспрозванных работал в Барнауле, в том числе в МТС. Также он работал в Новосибирске, Воронеже и в 2012 году стал вице-премьером Воронежской области.

Уже в 2016 году он возглавил департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга, а через год стал замминистра.

Чиновник с супругой воспитывают двоих сыновей. Его хобби — хоккей, горные лыжи и плавание.

Ранее сообщалось, что делегация Талибана* приехала на форум в Казани.

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