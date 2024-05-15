Сибиряки совершили больше 43 тысяч оплат улыбкой за время майских праздников

Сибиряки за время майских праздников больше 43 тысяч раз воспользовались современным способом оплаты — без использования банковских карт и устройств с NFC (ЭнЭфСи) — просто посмотрев в камеру.

Чаще всего в период майских выходных, праздничных дней и коротких рабочих недель улыбкой покупки оплачивали жители Красноярского края — больше 12 тысяч раз. Чаще других (7–8 тысяч раз) сибиряков на кассах также улыбались в Новосибирской области, Алтайском крае и Кузбассе. По 3 тысяче оплат улыбкой осуществили в Омской и Томской областях.

Самые крупные покупки по биометрии на майских праздниках совершили жители Алтайского края и Новосибирской области — по 70 тысяч рублей.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбера:

Мы фиксируем рост популярности нашего сервиса «Оплата улыбкой» от месяца к месяцу и благодарим сибиряков за доверие. Для того, чтобы воспользоваться оплатой по биометрии, необходимо привязать к сервису любую карту Сбера. При расчете на кассе нужно нажать большую зелёную кнопку на экране терминала, или попросить кассира, чтобы он сам включил оплату улыбкой. После чего останется улыбнуться в камеру, и платеж осуществится.

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