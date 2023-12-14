О сроках окончания СВО и тюремном наказании для сына-орденоносца говорил Кадыров на прямой линии

Действия сына

Кадыров назвал «правильными» действия его несовершеннолетнего сына Адама, который избил в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

Однако признал — изначально ожидал длительного тюремного наказания для сына, указывает Газета.Ru.

Спецоперация

Кадыров также заявил, что конфликт на Украине может закончиться летом 2024 года — в июне или июле. Также глава республики заявил, что перед российскими военными поставлена задача не разрушать украинские города. Также Кадыров отметил, что такой задачи не стояло б, если бы ВС РФ захватили Киев.

Болезнь

Также глава Чечни прокомментировал многочисленные слухи о своей болезни. И сказал, что пока живой и здоровый.

Награды сына Кадырова

По состоянию на 15 ноября Адам Кадыров получил семь наград, напоминает Lenta.ru.

Звание и медаль Героя Чечни. Вторая по значимости награда республики;

Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Высшая государственная награда в регионе;

Орден «За заслуги перед Уммой». Главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии;

Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Высшая награда в регионе;

Орден парламента Чечни «Даймехкан Сий». В переводе с чеченского название ордена звучит как «Честь Отечества»;

Орден «Дуслык». Вторая по значимости награда в Татарстане;

Орден «За служение религии Ислам» I степени. Вручена муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым «в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа».

Скандал

7 ноября сын главы Чечни Рамзана Кадырова —15-летний Адам — прибыл в Кабардино-Балкарию за орденом. Мальчик в военной форме придерживал рукой золотой пистолет.

Адам Кадыров на награждении. Telegram-канал "Казбек Коков"

В сети мгновенно отреагировали на оружие несовершеннолетнего. Если бы это был кинжал — традиционная деталь костюма настоящего горца и символ мужественности — было бы понятно.

Согласно законодательству «Право приобретения гражданского огнестрельного оружия имеют граждане РФ, достигшие 18 лет, после получения в органах внутренних дел по месту жительства лицензии на приобретение конкретного вида оружия. Право приобретения огнестрельного оружия ограниченного поражения (травматическое оружие) наступает по достижении 21 года».

Получается, что даже на ношение травмата Адам права пока не имеет. Есть версия — подростка одарили сувенирным пистолетом.

Между тем новая должность сына Кадырова — начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни — предполагает ношение оружия. И не сувенирного. При этом о любви Кадырова-младшего к тюнингованному оружию было известно и ранее — он публиковал фото с двумя украшенными винтовками, сидя на стуле в роскошном интерьере.

Кадыров-младший и раньше посещал церемонии награждения в военной форме, но 7 ноября он все же впервые прибыл с золотым пистолетом.