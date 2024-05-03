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Жизнь
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Люблю кино в начале мая: Wink.ru представляет премьеры месяца

Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) предлагает подобрать сериал или фильм по настроению на все майские праздники и вечера.

Приключенческий мультфильм «Крутые яйца: Миссия “Пингвин”».
Приключенческий мультфильм «Крутые яйца: Миссия “Пингвин”».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

В мае на Wink.ru можно будет посмотреть две яркие премьеры. В линейке Wink Originals выйдет психологический триллер «Я знаю, кто тебя убил» (18+) с Александром Яценко, Юлией Снигирь, Михаилом Тройником и Евгенией Симоновой в главных ролях. А за романтическое настроение ответит кино «Фрау» (18+), цифровая премьера была 1 мая. Фильм завоевал престижные награды фестиваля актуального российского кино «Маяк» в 2023 году.

Психологический триллер «Я знаю, кто тебя убил».
Психологический триллер «Я знаю, кто тебя убил».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Девятого мая состоится цифровая премьера криминального триллера «Хитмен. Последнее дело» (18+). Деменция постепенно стирает личность Нокса — профессионального киллера, но ему во что бы то ни стало нужно успеть спасти сына от продажных копов.

Резко сменить картинку и настроение поможет французско-бельгийская драма «Обнаженная муза Пьера Боннара» (18+), которую можно будет посмотреть с 10 мая. Один из величайших художников нашего времени Пьер Боннар знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами. Такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера.

16 мая начнет выходить еще один проект из линейки Wink Originals — криминальная семейная сага «Расплата» (16+). Александр Юматов — успешный криминальный антикризисный менеджер или, по-простому, решала. Устраняя проблемы известных людей, он не всегда может справиться с тем, что происходит в его семье. Еще одна премьера, которая состоится 16 мая, — психологический триллер «Красные линии» (18+) с Полиной Гагариной в главной роли, это спин-офф сериала «Бывшие».

Фото со съемок криминальной семейной саги «Расплата».
Фото со съемок криминальной семейной саги «Расплата».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

В конце мая подписчикам Wink.ru станут доступны две европейские новинки. Историческая драма «Меч короля» (18+), копродукция немецких и датских кинематографистов, в 2023 году была представлена на Венецианском фестивале. Испанский криминальный триллер «Угроза» (18+) переносит события в наши дни. Самый обычный таксист Санти взят в заложники и на глазах всего города превращен преступниками в живую бомбу. Отсчет пошел: на спасение есть всего час.

Детей и подростков в мае также ждут крутые премьеры. Мексика на этот раз пополнила библиотеку Wink.ru ярким приключенческим мультфильмом «Крутые яйца: Миссия “Пингвин”» (6+). Китайский мультфильм-боевик «Ти-рекс. Король динозавров» (12+) станет доступен к просмотру 14 мая.

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