Люблю кино в начале мая: Wink.ru представляет премьеры месяца

Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) предлагает подобрать сериал или фильм по настроению на все майские праздники и вечера.

В мае на Wink.ru можно будет посмотреть две яркие премьеры. В линейке Wink Originals выйдет психологический триллер «Я знаю, кто тебя убил» (18+) с Александром Яценко, Юлией Снигирь, Михаилом Тройником и Евгенией Симоновой в главных ролях. А за романтическое настроение ответит кино «Фрау» (18+), цифровая премьера была 1 мая. Фильм завоевал престижные награды фестиваля актуального российского кино «Маяк» в 2023 году.

Психологический триллер «Я знаю, кто тебя убил». Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Девятого мая состоится цифровая премьера криминального триллера «Хитмен. Последнее дело» (18+). Деменция постепенно стирает личность Нокса — профессионального киллера, но ему во что бы то ни стало нужно успеть спасти сына от продажных копов.

Резко сменить картинку и настроение поможет французско-бельгийская драма «Обнаженная муза Пьера Боннара» (18+), которую можно будет посмотреть с 10 мая. Один из величайших художников нашего времени Пьер Боннар знаменит своими изысканными, полными ярких красок работами. Такой же насыщенной была и его личная жизнь. Таинственная муза, имя которой скрывалось более 30 лет, непрестанно испытывала мастера.

16 мая начнет выходить еще один проект из линейки Wink Originals — криминальная семейная сага «Расплата» (16+). Александр Юматов — успешный криминальный антикризисный менеджер или, по-простому, решала. Устраняя проблемы известных людей, он не всегда может справиться с тем, что происходит в его семье. Еще одна премьера, которая состоится 16 мая, — психологический триллер «Красные линии» (18+) с Полиной Гагариной в главной роли, это спин-офф сериала «Бывшие».

Фото со съемок криминальной семейной саги «Расплата». Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

В конце мая подписчикам Wink.ru станут доступны две европейские новинки. Историческая драма «Меч короля» (18+), копродукция немецких и датских кинематографистов, в 2023 году была представлена на Венецианском фестивале. Испанский криминальный триллер «Угроза» (18+) переносит события в наши дни. Самый обычный таксист Санти взят в заложники и на глазах всего города превращен преступниками в живую бомбу. Отсчет пошел: на спасение есть всего час.

Детей и подростков в мае также ждут крутые премьеры. Мексика на этот раз пополнила библиотеку Wink.ru ярким приключенческим мультфильмом «Крутые яйца: Миссия “Пингвин”» (6+). Китайский мультфильм-боевик «Ти-рекс. Король динозавров» (12+) станет доступен к просмотру 14 мая.

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