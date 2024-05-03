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Андрей Фролов внедрится в банду уголовников в сериале "Горький 53"

В понедельник, 6 мая, а эфире НТВ состоится премьера ретро-детектива "Горький 53". В центре сюжета - фронтовик, который возвращается по амнистии 1953 года из тюрьмы в родной город и оказывается втянут в круговорот преступлений.

Сериал "Горький 53".
Сериал "Горький 53".
Пресс-служба телеканала НТВ.

1953 год. Из-за массовой амнистии в СССР складывается напряжённая криминальная обстановка. В Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев (Андрей Фролов), бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших. Из беды выручает довоенный знакомый Ивана - капитан Шведов (Алексей Барабаш), который устраивает его на работу в спортивное общество "Динамо" обучать милиционеров рукопашному бою.

Сериал &quot;Горький 53&quot;.
Сериал "Горький 53".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Горький 53&quot;.
Сериал "Горький 53".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Горький 53&quot;.
Сериал "Горький 53".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Горький 53&quot;.
Сериал "Горький 53".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Горький 53&quot;.
Сериал "Горький 53".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Горький 53&quot;.
Сериал "Горький 53".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Но вести мирную жизнь не получается: Иван оказывается втянут в круговорот жестоких преступлений, в одном из которых убивают его брата с женой. Под подозрением вновь оказывается Астафьев. Его вынуждают заключить тайную сделку с милицией и требуют внедриться в самую могущественную банду Горького. Герой должен заманить в ловушку её главаря Харитона (Александр Балуев)...

Сериал &quot;Горький 53&quot;.
Сериал "Горький 53".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"Мой герой - бывший разведчик, и это неотъемлемая часть его прошлого, давшая определённые способности и навыки. При этом он ещё и человек, который отсидел, причём не за что: заступился за девушку и по воле случая оказался в лагере, что, конечно, накладывает свой отпечаток. Плюс в сериале не показывается, но рассказывается, почему он получает прозвище Люгер, характеризующее его как безжалостного и хладнокровного человека, способного на всё. Конечно, меня заинтересовало, сколько всего замешано в этом герое, сколько ему нужно держать в себе, чтобы не раскрыться ни в милиции, ни в банде, ни вообще в повседневной жизни. Такая роль для артиста - большой подарок, поэтому я счастлив, что мне удалось поработать в таком проекте", - говорит исполнитель главной роли Андрей Фролов о своей роли.

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