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Жизнь

Миссия выполнима: на обратную сторону Луны китайцы запустят беспилотник

Китай предпримет попытку запуска миссии на обратную сторону Луны.

Это первая из трех запланированных миссий на ближайшие годы. Дальнейшая цель — высадка человека на поверхность Луны к 2030 году, пишет The Guardian.

Запуск беспилотного корабля ожидается 3 мая, указывает Газета.Ru. Этот запуск в NASA уже назвали новой космической гонкой.

В августе 2023 года один из научных руководителей советских космических исследований Михаил Маров попал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) после того, как узнал о крушении станции "Луна-25".

Станция "Луна-25" должна была приземлиться на спутнике Земли.

До этого ЧП на обратной стороне Луны российская станция сделала снимок полярного кратера. Это южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

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