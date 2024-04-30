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Жизнь

Рост числа травмированных птиц прогнозируется на Алтае

В настоящее время алтайские ветеринары уже нашли пострадавшего коршуна, он находится в тяжелом состоянии. Прогноз на выздоровление у птицы, по словам специалистов, неблагоприятный, сообщает «Бийский рабочий».

По мнению алтайских ветеринаров, в ближайшее время может возрасти количество случаев обнаружения птиц в ослабленном состоянии или с заболеваниями. Это обусловлено, в первую очередь, сезонными факторами.

Недавно в одну из ветклиник Бийска поступил коршун в тяжелом состоянии. У него был застарелый перелом крыла и сильный некроз мягких тканей. Птица около недели просидела в ящике, и у нее образовалась обширная область некроза, кроме того, коршун страдал от бактериальной инфекции.

Ветеринарный врач и волонтер Центра реабилитации диких животных в Барнауле и Новосибирске Ольга Авилкина рассказала, что пациенты из дикой природы поступают к ним с определенной сезонностью. Это связано с особенностями полового поведения, миграцией и другими факторами.

По словам ветврача, многие особи не восстанавливаются после длительного перелета, и у них начинаются проблемы с охотой и половым поведением. Поэтому они нередко попадают в беду.

Она также отметила, что в ближайшее время ожидается увеличение случаев травматизма среди перелетных птиц. Как показывает опыт прошлых лет, в первую очередь это затронет коршунов.

Ранее сообщалось, что в Барнауле сотрудники роддома спасли молодую сову.

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