Зосим Пчельник. Что можно и нельзя делать 30 апреля

30 апреля по народному календарю отмечают Зосиму Пчельника. В этот день на Руси почитали святого Зосиму, который считается покровителем пчел и заступником пчеловодов. С этим праздником связаны различные традиции, обряды и поверья.

Какие есть приметы на Зосима Пчельника

На Зосиму Пчельника, 30 апреля, наблюдали за погодой и поведением пчел, чтобы предсказать будущее. Считалось, например, что если в этот день пчелы массово садятся на вишневый цвет, то летом будет большой спрос на мед. Если пчелы в этот день были вялыми и не хотели вылетать из ульев, ждали дождливое лето.

Также в этот день наблюдали за природными явлениями: теплый вечер и отсутствие звезд на небе сулили хороший урожай меда. А южный ветер обещал легкий год.

Медоносные пчелы. Источник: Сообщество пчеловодов Алтайского края vk.com/club158624834

Что можно делать в день Зосима Пчельника

молиться святому Зосиме;

заниматься пчеловодством;

изучать поведение пчел;

наблюдать за погодой.

Мед. Пчелы. СС0

Что нельзя делать в день Зосима Пчельника

убивать пчел;

сквернословить;

ссориться и желать кому-то зла.

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