Зосим Пчельник. Что можно и нельзя делать 30 апреля

Какие есть приметы на Зосима Пчельника
На Зосиму Пчельника, 30 апреля, наблюдали за погодой и поведением пчел, чтобы предсказать будущее. Считалось, например, что если в этот день пчелы массово садятся на вишневый цвет, то летом будет большой спрос на мед. Если пчелы в этот день были вялыми и не хотели вылетать из ульев, ждали дождливое лето.
Также в этот день наблюдали за природными явлениями: теплый вечер и отсутствие звезд на небе сулили хороший урожай меда. А южный ветер обещал легкий год.
Что можно делать в день Зосима Пчельника
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молиться святому Зосиме;
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заниматься пчеловодством;
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изучать поведение пчел;
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наблюдать за погодой.
Что нельзя делать в день Зосима Пчельника
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убивать пчел;
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сквернословить;
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ссориться и желать кому-то зла.
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