В течение рабочей недели многие люди не высыпаются, но имеют возможность компенсировать недостаток сна в выходные. По мнению ученых, такой режим может быть полезен для психического здоровья, сообщает MK.RU

Для подтверждения этой гипотезы ученые исследовали данные около 8 тыс. человек, используя информацию из Национального обследования состояния здоровья и питания. В результате они выяснили, что люди, которые досыпают в выходные, на 38 – 46% реже сталкиваются с депрессивными расстройствами.

Депрессия характеризуется такими симптомами, как постоянное чувство грусти и отсутствие интереса или удовольствия от деятельности. Это состояние может привести к эмоциональным и физическим проблемам, которые снижают способность человека нормально функционировать как на работе, так и дома.

Ранее сообщалось, что найден простой способ увеличить продолжительности жизни.

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