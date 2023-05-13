Вайкуле оправдала Пескова, расцеловавшего руки Пугачевой после возвращения в Россию

Напомним, Примадонна не смогла пропустить похороны известного модельера и своего друга Валентина Юдашкина и вернулась в Россию на церемонию прощания.

На похоронах за действиями артистки пристально наблюдали, но больше всего людей возмутил поступок Дмитрия Пескова, который поцеловал Пугачевой руку.

Пресс-секретарь президента получил в свой адрес немало оскорблений, хотя многие, напротив, отметили, что он поступил, как настоящий мужчина. В его поступке в том числе увидели "положительный сигнал".

Латвийская эстрадная певица и подруга Примадонны Лайма Вайкуле прокомментировала ситуацию.

"Алла - народная артистка, ее знали не только в постсоветском пространстве, но и за рубежом. Почему Пескову не подойти к звезде? Это честь", - высказалась Вайкуле.

По ее мнению, представитель Кремля поступил правильно, поддержав Пугачеву в тяжелый для нее день.

Впрочем, Пугачева уже уехала обратно в Израиль - сразу после похорон.